La Juventus spinge forte per Veiga: le cifre dell’operazione

Affare sempre più vicino per rinforzare la difesa bianconera: i dettagli sulla trattativa tra Juventus e Chelsea per Renato Veiga.

La Juventus accelera per Renato Veiga. Dopo i primi contatti con il Chelsea all’inizio del mese, la trattativa per il difensore portoghese entra ora nel vivo. Due fattori principali hanno sbloccato la situazione: i Blues hanno aperto alla possibilità di cedere il giocatore, e il principio di accordo con il Borussia Dortmund non si è ancora concretizzato, lasciando spazio ai bianconeri per avanzare.

Renato Veiga è un profilo che piace particolarmente alla Juventus per diverse ragioni. Difensore mancino classe 2003, è dotato di notevoli qualità fisiche e tecniche e può essere impiegato sia come centrale difensivo che come mediano davanti alla difesa. La sua versatilità, unita ai margini di crescita, lo rende una pedina ideale per il progetto bianconero.

I dettagli della trattativa

Cristiano Giuntoli segue Veiga fin dai tempi del Basilea, e ora sembra giunto il momento di concretizzare questo interesse di lunga data. La Juventus sta considerando anche l’idea di affiancare Veiga a Lloyd Kelly del Newcastle, completando così il pacchetto difensivo.

Un indizio significativo sull’imminente partenza di Renato Veiga è arrivato dall’assenza del giocatore nella lista dei convocati del Chelsea per la sfida contro il Wolverhampton, vinta dai Blues. Questo dettaglio alimenta l’ottimismo della Juventus, nonostante la concorrenza di club come Borussia Dortmund, Marsiglia, Stoccarda e Napoli. Veiga ha già espresso il suo gradimento per il trasferimento a Torino, un elemento che gioca a favore dei bianconeri.

L’idea della Juventus è quella di far arrivare il giocatore in prestito con diritto di riscatto, sfruttando lo slot libero nella rosa del Chelsea. Tuttavia, i Blues preferirebbero una cessione immediata per una cifra vicina ai 30 milioni di euro. Secondo indiscrezioni, potrebbero però scendere a 20 milioni più bonus, rendendo l’affare più accessibile per la Juventus.