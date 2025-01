Juventus, blitz di Giuntoli: manca solo l’ultimo ok per Tomori

La Juventus intensifica i contatti per Fikayo Tomori, mentre il Milan prepara un’offerta per Kyle Walker. Gli ultimi aggiornamenti.

La Juventus, sotto la guida dell’allenatore Thiago Motta, sta accelerando le trattative per acquisire il difensore del Milan, Fikayo Tomori. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio di Sky Sport, il club bianconero è determinato a rafforzare il proprio reparto difensivo e vede in Tomori il profilo ideale. Nelle prossime ore sono previsti nuovi contatti sia con il Milan che con il giocatore per cercare di raggiungere un accordo soddisfacente per tutte le parti coinvolte.

Il Milan prepara l’offerta per Kyle Walker

L’eventuale arrivo di Tomori rappresenterebbe un tassello fondamentale per la difesa della Juventus, che punta a consolidare la propria solidità difensiva in vista della seconda parte della stagione. Tuttavia, la trattativa non si preannuncia semplice, considerando l’importanza del giocatore nell’organico rossonero e le possibili richieste economiche del Milan.

Parallelamente, il Milan sta lavorando per rinforzare le proprie fasce difensive e ha individuato in Kyle Walker, terzino del Manchester City, l’obiettivo principale. Il club rossonero sta preparando un’offerta ufficiale per il giocatore inglese, proponendo un prestito con diritto di riscatto. Questa mossa è strategica, soprattutto in previsione di una possibile partenza di Tomori verso la Juventus.

L’arrivo di Walker apporterebbe esperienza e qualità al reparto arretrato del Milan, offrendo a mister Sérgio Conceição una soluzione affidabile sulla fascia destra. Resta da vedere come si evolveranno le trattative nei prossimi giorni e se le due operazioni saranno effettivamente legate tra loro.

Il mercato: l’arrivo di Tomori alla Juventus

Il mercato invernale si preannuncia dunque movimentato per entrambe le squadre, con la Juventus e il Milan pronte a muoversi per assicurarsi i rinforzi necessari a raggiungere gli obiettivi stagionali prefissati.

Quindi per Tomori alla Juventus manca solamente l’ok finale dei rossoneri, che attendono l’arrivo di Walker per lasciare andare il centrale inglese.