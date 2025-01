Nuovo rinforzo per la Juventus: tutte le informazioni sul nuovo acquisto

Lorenzo Villa è ufficialmente un giocatore della Juventus Next Gen. La sua carriera, le caratteristiche e il suo contributo.

Lorenzo Villa è ufficialmente un nuovo giocatore della Juventus Next Gen, approdato in bianconero con la formula del prestito dal Pineto fino al 30 giugno 2025. Difensore centrale classe 2003, nato a Iseo, Villa ha iniziato la sua carriera calcistica nel settore giovanile dell’Inter, dove ha militato fino alla formazione Primavera.

Lorenzo Villa: dalla Primavera dell’Inter alla Juventus Next Gen

Nel gennaio 2022, Villa ha lasciato i nerazzurri per trasferirsi alla Sampdoria, entrando a far parte della squadra Under 19. Dopo un anno e mezzo trascorso tra i giovani blucerchiati, è arrivato il salto tra i professionisti con il Pineto nell’estate del 2023.

Alla sua prima stagione in Serie C, Villa si è distinto giocando 27 partite tra campionato e coppe, segnando anche un gol, proprio contro la Juventus Next Gen. Nella stagione attuale, il difensore ha già collezionato 19 presenze, dimostrando continuità e solidità, con 17 apparizioni in campionato e 2 nella Coppa Italia di categoria.

Un difensore fisico e duttile per la rosa di Brambilla

Con un’altezza di quasi 1,90 metri, Lorenzo Villa si presenta come un giocatore dotato di grande forza fisica e abilità nei duelli aerei, qualità che lo rendono un rinforzo prezioso per la retroguardia della Juventus Next Gen. Grazie alla sua esperienza maturata nelle giovanili di grandi club e al recente percorso in Serie C, il difensore è pronto a contribuire al progetto tecnico di Massimo Brambilla, che punta su di lui per il girone di ritorno.

L’approdo alla Juventus rappresenta un’importante opportunità per il giovane di Iseo, che potrà affinare le sue capacità e dimostrare il proprio valore in una realtà competitiva come quella bianconera. La Juventus Next Gen, d’altra parte, si arricchisce di un giocatore già rodato per il calcio professionistico, capace di unire fisicità e visione di gioco.

Con l’aggiunta di Lorenzo Villa, la società conferma la propria strategia di valorizzare giovani talenti e integrare forze fresche nel suo organico, in vista di una seconda parte di stagione ricca di impegni e sfide.