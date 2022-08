Bremer si presenta in conferenza stampa come nuovo difensore della Juventus, ecco le parole del brasiliano.

Queste le parole in conferenza stampa del nuovo difensore della Juventus, Bremer prelevato dal Torino in sostituzione di De Ligt.

Sulle differenze sulla difesa a tre o a quattro: “È diverso, ma se un giocatore è forte deve adattarsi anche ad una difesa 4. Ho parlato con Chiellini su questo, mi ha detto che non devo condizionarmi la mente su questo. Sto lavorando sempre, sto guardando dei video per adattarmi il più in fretta possibile e non fare fatica in campionato.“

La scelta dei bianconeri: “Ho parlato con il mio procuratore e con diverse società. La Juventus è stata la squadra che mi ha colpito di più negli ultimi anni, ha vinto di più: era giusto venire qui, in questa società che vuole vincere sempre, sono contento ed è andata bene così.“

Gleison Bremer

Conclusione sulla nazionale: “Il mio passaggio alla Juve è stato anche per questo, ho pensato al mio futuro. La Juve è conosciuta nel mondo, ci sono anche dei brasiliani. Giocare qui non sarà facile, ma anche questo mi ha dato più sicurezza nel venire alla Juve.“

