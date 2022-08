Stefano Pioli arriva al match del Milan contro l’Udinese con il dubbio sul centravanti da schierare. Le ultime

Il Milan si avvicina all’esordio in campionato. Sabato a San Siro arriva l’Udinese a San Siro. Per Stefano Pioli grande dubbio di formazione riguardante il centravanti da schierare titolare. Il ballottaggio è tra Olivier Giroud e Ante Rebic.

Come riportato da Gazzetta dello Sport, l’attaccante francese non è in perfette condizioni fisiche. Se non dovesse recuperare in tempo, toccherà al croato partire dal 1′.

