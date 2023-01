Francesco Calvo nuovo Chief Football Officer della Juventus: a comunicarlo è lo stesso club bianconero

La Juventus ha comunicato di aver nominato Francesco Calvo Chief Football Officer. Calvo, in precedenza Chief of Staff, cambia quindi ruolo all’interno del club bianconero.

IL COMUNICATO – Juventus Football Club S.p.A. (“Juventus” o la “Società”) comunica la nomina di Francesco Calvo, già Chief of Staff della Società, quale Chief Football Officer, a riporto del Chief Executive Officer, Maurizio Scanavino. Al Chief Football Officer riporteranno il Football Director, Federico Cherubini, il Women’s Football Director, Stefano Braghin, e l’Head of Football Operations, Paolo Morganti. Il curriculum di Francesco Calvo è disponibile sul sito internet della Società (www.juventus.com, sezione Club, Corporate Governance, Leadership Team). Sulla base delle informazioni disponibili, Francesco Calvo non risulta essere titolare di azioni Juventus alla data odierna.

L’articolo Juventus, Calvo cambia ruolo: è il nuovo Chief Football Officer proviene da Calcio News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG