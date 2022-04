La Juventus, rinnova il terzo giocatore tra quelli in scadenza è il turno di De Sciglio che potrebbe anche essere l’ultimo.

De Sciglio accetta l’offerta della Juventus e mancano solamente le firme ad un rinnovo praticamente fatto. Il terzino duttile che può giocare sia a destra che a sinistra firmerà fino al giugno 2025. Max Allegri è uno stimatore del giocatore ritenendolo la riserva perfetta e duttile che non crea problemi di spogliatoio. Ma potrebbe essere l’ultimo rinnovo bianconero tra quelli in scadenza.

Chi non rinnoverà è Paulo Dybala che tranne clamorosi miracoli andrà a via senza accettare una larga decurtazione come fatto per De Sciglio e Perin. Invece Cuadrado si è auto rinnovato con le presenze. Federico Bernardeschi invece è praticamente alle battute conclusive con la squadra bianconera, non ha ancora dato una risposta alla decurtazione ma si è più vicini al no che al sì. Vedremo come andrà il mercato bianconero.

