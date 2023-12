Juventus, come Allegri può usare Phillips: cambia tutto per un altro bianconero. Così l’inglese si inserirebbe nel centrocampo di Madama

Quale sarebbe la collocazione tattica di Kalvin Phillips nella Juventus di Massimiliano Allegri? Secondo La Gazzetta dello Sport l’inglese è essenzialmente un mediano di interdizione seppur con un piede discreto in costruzione.

Il suo ruolo ideale è davanti alla difesa: con lui in rosa Manuel Locatelli potrebbe tornare occasionalmente nel ruolo di mezzala, in un reparto che all’occasione potrebbe anche scalare a due alzando Rabiot come incursore. La Juve potrebbe insomma mutare in fase di possesso da un 3-5-2 a un 3-2-3-2 o semplicemente fare finalmente un po’ di turnover in mediana.

