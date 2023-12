Marocchi: «Anche se riporti in vita Maradona farebbe fatica a passare nella difesa della Juve». Le parole dell’ex centrocampista

Marocchi, ex centrocampista della Juve, ospite al Club di Sky Sport si è lasciato andare ad una simpatica battuta riguardo la forza della difesa della squadra di Allegri che fino a questo momento del campionato è riuscita a non prendere gol per 9 partite. Queste le sue parole.

MAROCCHI – «Difesa della Juve? Anche se riporti in vita Maradona fa fatica a passare di lì».

The post Marocchi: «Anche se riporti in vita Maradona farebbe fatica a passare nella difesa della Juve» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG