Juventus: come cambia il mercato con l’arrivo di Tudor in panchina

L’arrivo di Igor Tudor alla Juventus cambia scenari e strategie di mercato: chi rischia, chi resta e cosa aspettarsi dal futuro bianconero.

La Juventus è entrata in una fase di profonda trasformazione. Dopo una stagione altalenante e il deteriorarsi dei rapporti con Thiago Motta, il club ha deciso di cambiare guida tecnica. Sebbene l’esonero dell’ex tecnico non sia ancora stato ufficializzato, tutte le indiscrezioni portano in una direzione chiara: Igor Tudor sarà il nuovo allenatore bianconero.

Questa scelta, apparentemente temporanea fino a fine stagione, ha implicazioni profonde sul piano tattico, gestionale e soprattutto di mercato. La squadra, costruita su principi tecnico-tattici legati al gioco di Motta, si trova ora in un terreno instabile. Le certezze su cui si basava il progetto estivo sono improvvisamente venute meno.

Tanti giocatori che sembravano centrali rischiano ora di uscire dai piani futuri, mentre altri, magari in uscita, potrebbero trovare nuova linfa sotto la guida del tecnico croato.

I nomi in bilico e l’effetto domino sul mercato

Tra i più coinvolti in questo ribaltone ci sono Pierre Kalulu, Francisco Conceição, Randal Kolo Muani e Renato Veiga. Tutti profili individuati per dare forma al calcio propositivo di Motta. Con Tudor, che ha un’idea di calcio più verticale e fisica, queste scelte non sono più sicure. Il club sarà costretto a rinegoziare alcune trattative, valutare nuovi obiettivi e forse rivalutare elementi già in rosa.

Un altro punto cruciale è la qualificazione alla Champions League, la cui assenza potrebbe ridurre il margine di manovra finanziario della dirigenza. Senza gli introiti europei, sarà difficile sostenere un mercato ambizioso, e questo impatterebbe direttamente anche sulle scelte dell’estate.

Ma la vera svolta potrebbe riguardare uno dei giocatori più discussi del momento.

Tudor alla Juventus: cambia il futuro di Vlahovic?

Durante la sua esperienza a Verona, Tudor dichiarò apertamente: “Osimhen? Fortissimo. Ma per me il migliore è Vlahovic”. Una frase che oggi assume un nuovo peso. Fino a poche settimane fa, la Juventus sembrava orientata a cedere l’attaccante serbo per puntare su Osimhen. Ora, con Tudor, lo scenario potrebbe ribaltarsi completamente.

In una Juventus dove tutto è in discussione, una certezza prende forma: Vlahovic potrebbe diventare il punto fermo del nuovo corso bianconero.