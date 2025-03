Juventus, ufficiale arriva Tudor: esonerato Thiago Motta

La Juventus ha ufficializzato l’esonero di Thiago Motta e l’ingaggio di Igor Tudor come nuovo allenatore della prima squadra maschile.

Negli ultimi mesi, la Juventus ha attraversato un periodo di alti e bassi, con prestazioni altalenanti che hanno sollevato dubbi sulla direzione tecnica della squadra. Le recenti sconfitte contro l’Atalanta e la Fiorentina, con un totale di sette gol subiti, hanno accentuato le preoccupazioni riguardo alla solidità difensiva e alla capacità di reazione del gruppo. La posizione in classifica, al di fuori della zona Champions League, ha reso evidente la necessità di un intervento deciso per invertire la tendenza negativa.​

La decisione della dirigenza della Juventus

Di fronte a questa situazione critica, la dirigenza bianconera ha avviato una riflessione profonda sul futuro della guida tecnica. Nonostante la fiducia inizialmente riposta in Thiago Motta, i risultati deludenti e le tensioni interne allo spogliatoio hanno portato a valutare alternative. Tra i nomi considerati, quello di Igor Tudor è emerso con forza, grazie alla sua conoscenza dell’ambiente juventino e alla disponibilità ad accettare un contratto fino a giugno, con opzione di rinnovo legata alla qualificazione in Champions League.

Il ritorno di Igor Tudor

La scelta di Igor Tudor rappresenta un ritorno significativo per la Juventus. L’ex difensore croato ha vestito la maglia bianconera dal 1998 al 2005, distinguendosi per la sua versatilità e determinazione in campo. Dopo aver appeso gli scarpini al chiodo, Tudor ha intrapreso la carriera di allenatore, accumulando esperienze in diversi club europei, tra cui l’Hellas Verona, il Marsiglia e la Lazio. La sua precedente esperienza nello staff tecnico della Juventus, come vice di Andrea Pirlo nella stagione 2020/21, gli ha permesso di familiarizzare con le dinamiche interne del club e di instaurare rapporti con alcuni giocatori dell’attuale rosa.​

Con l’arrivo di Tudor, la Juventus punta a ritrovare solidità e competitività. Il nuovo allenatore è noto per la sua propensione a utilizzare la difesa a tre, modulo che potrebbe valorizzare le caratteristiche di giocatori come Bremer e Gatti. In attacco, l’obiettivo sarà quello di rilanciare Dušan Vlahović, centravanti di talento che ha bisogno di ritrovare fiducia e continuità sotto porta. La qualificazione alla prossima Champions League rimane l’obiettivo primario, sia per motivi sportivi che economici, e Tudor avrà il compito di guidare la squadra verso questo traguardo.​

L’annuncio ufficiale

La notizia è stata ufficializzata oggi pomeriggio attraverso un comunicato del club:​

“Juventus FC comunica di aver sollevato Thiago Motta dall’incarico di allenatore della Prima Squadra maschile. Il Club ringrazia Thiago Motta e tutto il suo staff per la professionalità dimostrata e per il lavoro svolto in questi mesi con passione e dedizione, augurando loro il meglio per il futuro. Juventus FC comunica inoltre di aver affidato la guida della Prima Squadra Maschile a Igor Tudor che domani dirigerà il primo allenamento.“

Con questo annuncio, si apre un nuovo capitolo nella storia recente della Juventus, con la speranza che la scelta di Tudor possa riportare la squadra ai livelli di eccellenza a cui i tifosi sono abituati.