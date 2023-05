Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, ha parlato in conferenza stampa in vista della partita contro l’Atalanta

ATTACCO – «Non ho ancora deciso niente per quanto riguarda l’attacco. È rientrato Kean dopo un mese di inattività, stava bene e ora sta riprendendo. Vlahovic e Milik stanno bene, abbiamo una partita ogni 4 giorni. Chi va in campo dall’inizio o chi entra son sempre determinanti».

COSA GLI DA’ FIDUCIA DI QUESTA SQUADRA – «Ho sempre avuto fiducia. A parte i momenti in cui abbiamo avuto difficoltà, vincendo una sola partita, la squadra sta bene. Siamo in lotta, bisogna fare un passettino alla volta. Pensare alla partita di domani e vedere come saremo in classifica. Poi ci tufferemo sull’Europa League. Sono 6 partite che la Juve non batte l’Atalanta, in casa è una squadra forte. È in ascesa in questo momento, dopo un periodo di appannamento è in lotta per un posto Champions».

GIUNTOLI – «Ci sono 30 giorni molto importanti che ci portano a fine stagione. Il 5 giugno la società deciderà cosa fare sulle scelte di tutto, a 360 gradi. Fino al 5 giugno è inutile parlare di chi può arrivare, sui giocatori e i direttori sportivi. La scelta del direttore sportivo è della società non mia, quando avranno scelto me lo comunicheranno».

