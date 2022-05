Contatti diretti da parte della Juventus per avere Udogie dell’Udinese. Questa la situazione del terzino sinistro.

La Juventus vuole assolutamente l’esterno sinistro dell’Udinese, Destiny Udogie è totalmente esploso nel campionato di Serie A. Il terzino sinistro ha già un valore oltre i quindici milioni di euro, titolare nell’Under 21 italiana, ha collezionato quest’anno in stagione 35 presenze con 5 reti e 3 assist.

Juventus Stadium

Il terzino sinistro italiano, classe 2002 è anche ricercato all’estero in Premier League e in Liga. Il calciatore vorrebbe restare in Italia, essendo stato riscattato dall’Udinese dal Verona che non ci ha creduto fino in fondo sul calciatore. La Juventus vuole un nuovo terzino sinistro, perché saranno ceduti Pellegrini e Sandro, con il primo molto probabile all’uscita a titolo definitivo. Vedremo come andrà a finire. Da non dimenticare i contatti anche per Molina, ma per l’esterno destro la concorrenza è maggiore oltre a maggiori esuberi bianconeri su quel lato di campo.

