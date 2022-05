La Juventus incontrerà gli agenti di Pogba, De Ligt, Kean e Pellegrini per cominciare a concludere alcune operazioni.

Entra nel vivo il calcio mercato della Juventus, incontro per Paul Pogba con l’agente che ha anche le procure per De Ligt, Kean e Pellegrini. Parliamo di una moltitudine di operazioni da concludere. Pogba ha già accettato di ritornare alla squadra allenata da Max Allegri, ci sono da limare alcuni parti dell’ingaggio per quanto riguarda fissi e bonus sulle cifre. La durata sarà triennale o quadriennale a seconda dell’ingaggio.

De Ligt si discute del rinnovo con l’abbassamento della clausola sotto i cento milioni di euro, si tratta anche sulla durata 2025 o 2026, sarà il difensore centrale cardine del nuovo corso bianconero. Per Pellegrini ci sarà la cessione, ad Allegri non ha mai convinto come titolare e nemmeno tanto come riserva, la valutazione è sui 10/15 milioni di euro e ci sono molte squadre interessate al giovane esterno sinistro prelevato anni fa dalla Roma nell’operazione con all’interno Spinazzola.

