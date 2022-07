La Juventus è in emergenza per quanto riguarda il reparto offensivo, arriverà una punta esterna sondati Firmino, Werner e Martial.

Max Allegri chiede l’arrivo di un giocatore nel reparto offensivo, una seconda punta capace di giocare anche larga accanto a Dusan Vlahovic, la Juventus nella prima giornata contro il Sassuolo non avrà Kean per squalifica. Emergenza a sinistra per la formazione bianconera, che dovrà fare a meno di Chiesa per il primo mese e di Kean nella prima giornata. L’unica soluzione rimane Cuadrado alto a sinistra ma fuori ruolo.

Si intensificano quindi i contatti con il brasiliano Firmino del Liverpool che può essere perfetto in coppia con Vlahovic per la sua capacità di stare in campo perfettamente in qualsiasi scacchiere tattico, ricordiamo che il brasiliano giocava in Bundesliga anche come trequartista. La richiesta è di 25 milioni di euro. Martial può arrivare in prestito con obbligo dal Manchester United ma non è tra i primi piani di Allegri, mentre Werner può arrivare con la medesima operazione ma tocca lavorare sull’ingaggio con il Chelsea visto che è oltre 10 milioni di euro.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG