A prescindere da chi sarà in panchina, la Juventus prepara il continuo della rivoluzione iniziata in estate.

Continua la rivoluzione della Juventus, che accadrà con o senza Max Allegri. A prescindere dal tecnico si punterà totalmente ad un 4-3-3. Che deve essere necessariamente rinforzato e sistemato. Partiamo dal presupposto che alcuni giocatori sicuramente partiranno. Stiamo parlando di Gatti poco utilizzato e che non vuole perdere la nazionale, Fagioli che andrà in prestito a giocare. Kean che ancora una volta si cercherà il modo di venderlo. Da monitorare le posizioni di Rabiot in scadenza di contratto e di Locatelli che non ha mai convito pienamente.

Juventus Stadium

Si cercheranno occasioni per rinforzare la squadra, può tornare di nuovo nei taccuini Depay, sono osservati anche Pulisic e Asensio oramai poco utilizzati nel rispettivamente Chelsea il primo e Real Madrid il secondo. Possibile anche l’usato sicuro in Serie A, parlando di Deulofeu o Berardi. Mentre a centrocampo si monitorano Frattesi e Lovric.

