L’esperto di Mercato Niccolò Ceccarini parla a TMW dell’interesse continuo del Milan per Ziyech valido per gennaio.

Sono queste le parole a TMW, dell’esperto famoso di mercato, Ceccarini parla del mercato del Milan in riferimento a Ziyech: “Anche il Milan prosegue nel suo lavoro. Maldini e Massara stanno cercando di trovare una soluzione per blindare il prima possibile Leao ma il cammino è ancora lungo. In vista della sessione invernale i dirigenti rossoneri sono comunque alla finestra pronti a prendere in considerazione eventuali occasioni.“

Hakim Ziyech

Conclude così l’esperto: “E una di queste potrebbe essere rappresentata da Ziyech. È chiaro che il Milan, nel caso, sarebbe interessato ad una formula di prestito con diritto di riscatto. I discorsi sono ancora prematuri ma questa è un’opzione da non sottovalutare.” Insomma non resta che attendere la sessione di gennaio per sapere meglio.

