Juan Cuadrado, esterno della Juventus, si è lamentato per i troppi errori subiti secondo lui dai bianconeri in questa stagione

Intervenuto a DAZN, Juan Cuadrado ha attaccato dicendo:

«Sicuramente rammarico per la partita. Era importante per noi vincere. Abbiamo creato tante occasioni ma non siamo stati letali in area. C’è un po’ di arrabbiatura perché a questi livelli non può non funzionare il monitor. C’era un fallo chiarissimo e così si rovina il nostro lavoro. Lottiamo per vincere e così è più difficile. Siamo scesi in campo con la voglia di fare il risultato, non è un caso perché ci sono stati troppi episodi su di noi. Ma anche loro sbagliano. A volte prepari le partite e vai sotto lo stesso, con la nostra qualità e la forza che ci dà il mister proviamo ad andare a prendere il risultato in una stagione difficile. La nostra forza è andare sempre contro tutto fino alla fine. Champions? Mancano tante partite e dovremo dare il meglio di noi, abbiamo la qualità per fare i risultati nelle partite che mancano».

