Lukasz Skorupski, portiere del Bologna, ha stilato la propria top 3 degli estremi difensori della Serie A: primo Maignan

Intervenuto a DAZN dopo Bologna-Juventus, Lukasz Skorupski ha elogiato Mike Maignan, portiere del Milan:

«Maignan, Szczesny, Onana, ma senza di me… Questo dovete dirlo e quelli che ci guardano. Non mi piace parlare di me. Migliore al mondo? Io guardo alla Serie A e dico Maignan, se no ci sta Skorupski».

