L’offerta del Bayern Monaco per De Ligt della Juventus sta per arrivare e questa potrebbe essere ampiamente decisiva.

La Juventus può preparare il futuro del dopo De Ligt. Infatti il calciatore olandese che ha già detto sì al Bayern Monaco aspetta solo il rilancio della squadra bavarese nei confronti dei bianconeri. Che dovrebbe arrivare nel giro di qualche giorno, se non ore.

Matthijs De Ligt

Il Bayern Monaco presenterà una offerta pari a 75 milioni più bonus pronti a sfondare il muro degli ottanta, la sensazione è che con 15 milioni di bonus si possa chiudere. A quel punto i bianconeri prima di ratificare il tutto dovrebbero trovare un sostituto che può essere Gabriel dell’Arsenal o Pau Torres del Villarreal, ma non è escluso l’arrivo di due centrali difensivi. Soprattutto in caso anche di cessione di Rugani oppure come si paventava tempo addietro con lo spostamento di Danilo centrale.

