Alvaro Morata vuole tornare alla Juventus, il giocatore spagnolo spinge per tornare nella rosa di Allegri.

Pronta l’offerta della Juventus per riportare Alvaro Morata in bianconero, prestito con obbligo per un totale di 20 milioni di euro all’Atletico Madrid. Superata la concorrenza di Kostic, Allegri preferisce un giocatore più offensivo e con qualche rete in più del forte esterno serbo. L’Arsenal dopo l’acquisto di Gabriel Jesus non è più alla ricerca della punta spagnola e il Barcellona sta per completare l’acquisto del fortissimo giocatore polacco, l’attaccante del Bayern Monaco Robert Lewandowski.

IM_Alvaro_Morata

Per Morata sarebbe in pratica la terza avventura in bianconero, servirà un forte sconto dell’Atletico Madrid perché ciò avvenga ma tutto pare vada verso quella direzione. I bianconeri utilizzeranno l’attaccante come esterno sinistro se ritornerà per far diventare il calciatore un attaccante esterno accanto a Vlahovic. Vedremo quindi come andrà a finire questa vicenda.

