Inter e Juventus sono alla costante ricerca di centrali difensivi, partenze ed arrivi. Nel caso dei bianconeri stiamo parlando della partenza di Chiellini già avvenuta e quella molto probabili del centrale olandese De Ligt in direzione Monaco di Baviera, ossia il Bayern Monaco. La Juventus vuole fare due centrali, sbarazzandosi anche di Rugani che tanto piace al Bologna.

Nikola Milenkovic

Oltre i soliti citati lo spagnolo del Villarreal Pau Torres e Bremer dei granata, quest’ultimo oramai vicino alla conclusione della trattativa con l’Inter. C’è il nome di Milenkovic che diventa l’alternativa meno costosa a Gabriel dell’Arsenal che ha un valore tra i 30 e i 40 milioni di euro. La clausola di Milenkovic ne fa un giocatore appetibile per soli 15 milioni di euro circa, ma qui entra in gioco oltre che i bianconeri anche l’Inter che oltre Skriniar probabilmente cederà anche De Vrij. Vedremo quindi come andrà a finire, senza contare il Napoli in gioco in cerca di un sostituto di Koulibaly.

