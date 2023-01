Angel Di Maria, attaccante della Juventus, ha parlato a Dazn al termine della partita contro l’Atalanta

Angel Di Maria, attaccante della Juventus, ha parlato a Dazn al termine della partita contro l’Atalanta. Le sue dichiarazioni:

PAREGGIO – «E’ importante, credo che abbiamo fatto una grande partita. Abbiamo fatto degli errori e dobbiamo migliorare. E’ dura essere lontani 20 punti dalla vetta di punto in bianco, ma continuano a lavorare con questa mentalità possiamo fare qualcosa di straordinario».

FUTURO – «Questo momento non incide. La mia decisione la prendo con la mia famiglia che è felice qui. Il club è uno dei più grandi in Italia e in Europa».

