Il Brasile è alla ricerca del nuovo Ct dopo le dimissioni di Tite: contatti avviati con Luis Enrique, ma non sarebbe l’unico

L’ex Ct della Spagna sarebbe in contatto con Ronaldo per capire le varie situazioni. In lizza però anche Ancelotti del Real Madrid. Lo riferisce UOL Esporte.

