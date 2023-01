Tolgay Arslan, centrocampista dell’Udinese, ha parlato al termine della partita contro la Sampdoria ai microfoni di Udinese Tv

Tolgay Arslan, centrocampista dell’Udinese, ha parlato al termine della partita contro la Sampdoria ai microfoni di Udinese Tv. Le sue dichiarazioni:

«Il ritiro non è stata una punizione, ma un’opportunità per confrontarci e riflettere. Oggi non era comunque importante cercare il bel gioco, dovevamo ottenere i tre punti. Voglio dire grazie a tutti i nostri tifosi per essere venuti fin qua. Non abbiamo giocato come avevamo preparato la partita, ma non è facile giocare in questo stadio. Ora andiamo avanti partita per partita, senza pensare ad altro. Rimaniamo umili ma con tanta fame».

