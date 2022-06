La Juventus sa bene la risposta di Angel Di Maria per il suo futuro ecco quali sono state le sue parole ai bianconeri.

Angel Di Maria, l’argentino più corteggiato del momento, ex esterno del Paris Saint Germain ha fatto sapere alla Juventus che ha deciso in pratica di non scegliere al momento. Ma spieghiamo meglio, il giocatore ha riferito che prima della fine delle sue vacanze non deciderà, tempi che si annunciano molto lunghi che potrebbero anche sfociare in agosto. Non è un no alla Juventus ma è un vediamo dopo.

La società bianconera non ha ritirato l’offerta all’esterno offensivo, lo farà decidere tranquillamente. L’idea è la seguente, se accetta, un posto in rosa lo si trova per lui. Questo farà subito aumentare la scelta verso uno tra Zaniolo e Berardi, con il primo che dovrebbe ricevere l’offerta ufficiale tra qualche giorno dai bianconeri.

