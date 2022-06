La Juventus punta a rinforzarsi e vede le due opportunità ma servono soldi per avere Koulibaly e Fabian Ruiz.

Koulibaly e Fabian Ruiz molto probabilmente andranno via in questa sessione di calcio mercato dal Napoli, la Juventus è estremamente interessata alla situazione. De Laurentiis non lascerà andare i suoi giocatori per meno di 40 milioni di euro a testa, non poco per due giocatori che andranno presto in scadenza di contratto e potranno firmare arbitrariamente a parametro 0.

I bianconeri hanno ricevuto molto chiaramente quale sia l’enorme prezzo totale, stiamo parlando di circa ottanta milioni di euro, mica bruscolini. Per fare questa operazione, o meglio anche solo per pensare di farla essa può avvenire solamente con la cessione del centrale olandese De Ligt al Chelsea. I soldi derivanti possono essere giusti per compiere la doppia operazione, anche con l’inserimento magari di qualche giovane come Rovella.

