Il figlio di Giacinto Facchetti, parla a TMW della possibile cessione di Skriniar dall’Inter verso il Paris Saint Germain.

Gianluca Facchetti parla della possibile cessione di Skriniar da parte dell’Inter al Paris Saint Germain. Queste le parole durante l’intervista a TMW: “Difficile da dire. Se guardo questa squadra, per quel che è stata l’anno scorso, con i problemi che ha avuto, forse sì. Perché le lacune sono state soprattutto in attacco e non so che tipo di certezze abbiano con, per esempio, Bremer.“

Milan Skriniar

Aggiunge: “Sicuramente oltre al discorso tecnico, va guardato il lato umano: Skriniar è entrato nel cuore di noi tifosi per tanti motivi: dovesse partire, una lacrimuccia scenderebbe. Nello spogliatoio sarebbe un rischio perderlo, perchè sicuramente, tutti possono vedere anche dagli atteggiamenti in campo quanto è importante per il gruppo. Per l’atteggiamento, la grinta, le prestazioni superlative. E’ un campione, ma anche un leader dal rendimento strepitoso. Vedremo.” Conclude con queste specifiche parole.

