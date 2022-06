Dopo l’addio a Botman che sarà a breve ufficiale con il Newcastle, il Milan pensa a Saliba rientrato all’Arsenal.

Dopo il lungo corteggiamento Sven Botman che non ha ricevuto la chiusura dai rossoneri sarà ufficiale al Newcastle a breve, il Milan inizia quindi a pensare a delle alternative per il centrale. Occhi attenti a William Saliba, di rientro all’Arsenal dopo il fruttuoso prestito all’Olympique Marsiglia in Ligue One. La squadra francese voleva trattenerlo per un ulteriore anno e i Gunners hanno rifiutato seccamente la proposta di rinnovo. Ora la società rossonera prova ad inserirsi ed acquistarlo completamente a titolo definitivo. Sono già partiti i primi contatti.

sede Milan

Intanto chi sicuramente lascia Milano è Mattia Caldara nella finestra calda dei trasferimenti: Empoli, Cremonese e Bologna hanno chiesto notizie per arrivare al difensore. La Sampdoria invece punta su Matteo Gabbia, difensore centrale molto giovane del Milan e attuale ultima scelta nella difesa rossonera: può partire in prestito o a titolo definitivo per vivere un campionato da titolare in Serie A.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG