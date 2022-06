Il tecnico del Valencia punta l’esterno offensivo che sotto la sua guida ha toccato vette di rendimento mai più toccate.

Il Valencia, sebbene sia in una situazione simile a quella dell’Inter, ovvero deve produrre un grosso utile al termine della sessione di mercato, pare stia cercando con insistenza Matteo Politano. L’esterno offensivo italiano è una richiesta dell’allenatore Gennaro Gattuso che lo ha già avuto al Napoli.

Matteo Politano

Sky Sport riporta che nei prossimi giorni, magari dopo qualche cessione, il club spagnolo potrebbe presentare un’offerta. L’ex Inter ha dimostrato insofferenza nell’ultimo periodo in Campania manifestando il desiderio di essere ceduto perché Spalletti non lo ha schierato con continuità specie negli ultimi mesi. Politano ha vissuto il suo periodo migliore nella stagione 2020/21, nel Napoli proprio di Gattuso, stagione in cui segnò 9 goal.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG