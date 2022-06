L’esterno argentino svincolatosi dal Paris Saint Germain non ha deciso ancora il suo futuro.

Angel Di Maria è uno degli svincolati di lusso di questa sessione di calciomercato, situazione che comunque vede coinvolti anche top player come conseguenza dei tagli ai monte ingaggi che le società devono fare per fronteggiare i danni derivanti dal Covid.

L’esterno argentino ha un’offerta della Juventus ma come ammesso ad Espn Argentina non ha ancora deciso: “La Juventus è il club più grande d’Italia, è una delle squadre interessate a me. Al momento sto riflettendo, ma mi concentro sulle vacanze e la famiglia“. I bianconeri gli hanno proposto un annuale con opzione di rinnovo ma lui vorrebbe giocare solamente un anno in Europa prima di tornare in Sudamerica.

