Allegri entro la fine di gennaio può avere in pratica una squadra che non ha mai avuto, la Juventus sempre pensata.

Max Allegri entro fine mese se tutto andrà per il verso giusto, avrà una Juventus che non ha mai avuto quest’anno, quella pensata. I ritorni di Angel Di Maria, Paul Pogba e Dusan Vlahovic. Non ritornerà il tridente, tranne occasioni rare o situazioni di svantaggio ma il modulo può diventare camaleontico. Non viene citato Chiesa, perché il ragazzo è già a disposizione e oltre un piccolo problema muscolare dovuto alla lontananza dal campo c’è già.

La nuova Juventus potrebbe vedere Szczesny in porta, Danilo, Bremer e Sandro nel tridente difensivo tutto made in Brasile. Esterni Chiesa a destra potrebbe essere una occasione, mentre a sinistra Kostic. Nel mezzo il recupero di Pogba insieme a Paredes e Rabiot può portare il centrocampo ad un livello elevatissimo contando la panchina con nomi del calibro di Locatelli, Miretti e Fagioli. Davanti Vlahovic e Di Maria possono impensierire qualsiasi difesa, senza dimenticare Kean e Milik.

