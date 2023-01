Sono queste le parole dell’ex bianconero, Emanuele Belardi, così parla della Juventus a Juventusnews24.com in una intervista.

Ecco le parole di Emanuele Belardi, ex portiere dei bianconeri, che parla in una intervista a Juventusnews24.com della Juventus, ecco cosa dice: “Mister Allegri sta facendo di necessità virtù a causa delle tante assenze di giocatori di grandi qualità. E’ chiaro, quindi, che imposta la squadra in base alle caratteristiche che ha a disposizione. La Juve ha fuori giocatori importanti come Pogba, Cuadrado e Vlahovic. Ma si vede, ad esempio, che quando entra uno come Chiesa dà un apporto qualitativo diverso. Ad oggi la situazione è questa, ma alla fine sono i risultati quelli che contano.“

Conclude così: “Rabiot nell’ultimo anno è cresciuto tantissimo. Nelle prime stagioni ha fatto fatica, per cui sarebbe bello un suo gesto di riconoscenza verso la Juve che lo ha aspettato tanto prima di vederlo arrivare a livelli importanti. Questi gesti nel calcio sono sempre più difficili…Rabiot, comunque, è un giocatore importante per fisicità, tecnica e inserimento, è un calciatore moderno. Sarebbe bello che società e giocatore possano trovare un punto di incontro in cui sono entrambi felici.“

