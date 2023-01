L’episodio arbitrale chiave del match valido per la 17ª giornata di Serie A 2022/23: moviola Milan Roma

L’episodio chiave della moviola del match tra Milan e Roma, valido per la 17ª giornata della Serie A 2022/23. Dirige la sfida l’arbitro Massa.

L’EPISODIO CHIAVE DEL MATCH

1′ Inizia il match

8′ Ammonito Celik – il terzino della Roma ferma in maniera irregolare Theo Hernandez ostruendone la corsa

25′ Ammonito Leao – l’attaccante del Milan ferma in maniera irregolare in scivolata Abraham sgambettandolo

45′ Ammonito Zaniolo- il giocatore della Roma ferma in maniera irregolare Theo Hernandez con un intervento da dietro

45’+2′ Finisce il primo tempo

46′ Inizia il secondo tempo

61′ Ammonito Bennacer – il centocampista del Milan sbaglia lo stop e nel tentativo di rimediare ferma in maniera irregolare in scivolata Abraham

67′ Ammonito Tomori – il difensore rossonero ferma in maniera irregolare Dybala con un intervento in ritardo

71′ Ammonito Tonali – il Milan protesta per un possibile fallo di mano in area di rigore giallorossa, il centrocapista esagera e si prende il giallo che gli costerà la squalifica per la prossima partita

74′ Ammonito Pioli – il possibile rigore non concesso e le conseguenti proteste costano il giallo anche all’allenatore

81′ Ammonto Ibanez – il difensore della Roma ferma in maniera irregolare Theo Hernandez al limite dell’area con un intervento da dietro

90′ Ammonito Matic – il centrocampista della Roma sbraccia in maniera irregolare

90’+ 5′ Finisce il secondo tempo

