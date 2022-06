Dopo Pogba la Juventus deve necessariamente cedere a centrocampo Arthur, Rabiot e Ramsey andranno via. La situazione.

La Juventus nel giro di un mese completerà l’acquisto di Paul Pogba che farà ritorno a Torino sfonda zebrata per tornare a sistemare un reparto di centrocampo che con la sua perdita non ha più visto luce. Ma se il francese sarà il fiore all’occhiello del centrocampo, serve almeno un altro campione o ottimo giocatore.

L’idea di Max Allegri è quella di prendere un metronomo. Ma prima di far arrivare chiunque, è necessario, indispensabile cedere Arthur che ha offerte di prestito in giro per il mondo ma a titolo definitivo latitano. L’unica via definitiva per il brasiliano è lo scambio, cosa che Cherubini sta lavorando in Premier League ma con scarsi risultati. Altro giocatore che deve partire definitivamente è Ramsey che probabilmente rescinderà il contratto con una lauta buona uscita. Altro giocatore è Rabiot su cui i bianconeri chiedono 20 milioni di euro e ci sono diverse squadre inglesi interessate, tra cui proprio il Manchester United.

