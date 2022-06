La Roma a gennaio aveva preso in prestito con diritto di riscatto dal Porto Sergio Oliveira, ma ora non si capiscono le intenzioni del club.

Quando fu annunciata la formula del prestito di Sergio Oliveira alla Roma sembrava scontato un. suo riscatto a fine stagione ma ora non sembra più così; il centrocampista interessa al Valencia del nuovo allenatore Gattuso. Da Lisbona Josè Mourinho ha parlato così della situazione.

“Se vogliono darcelo in prestito, lo vado a prendere personalmente a Madrid dove so che sta festeggiando il suo 30esimo compleanno. Se si tratta di acquistarlo, non so se la mia carta di credito me lo consente… E’ stato molto importante, condividiamo molti principi su come si deve lavorare nel calcio e mi ha aiutato a trasmettere questo messaggio. È stato un esempio di quello di cui avevamo bisogno. Mi piacerebbe molto se restasse ma vedremo”.

