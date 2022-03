La cocente eliminazione dalla Champions League mette pressione al tecnico: giusto continuare con lui?

Ci sono stati due Allegri, uno pre Villareal e uno molto più realista nel post partita. La sua Juventus aveva le carte in regola per evitare la terza eliminazione consecutiva agli ottavi di Champions nelle ultime tre stagioni. Una competizione indigesta, come conferma la serata dello Juventus stadium.

La Juventus è quarta in campionato e fuori dalla coppa più prestigiosa. Nessuno aveva chiesto alla squadra di vincere ma la dirigenza, che dovrà rinunciare al tesoretto Champions, ora si interroga sul progetto. È il fallimento di Allegri, abile nel rimontare in campionato ma inerme di fronte al passo falso europeo. I bianconeri sono ancora una grande squadra?

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG