La semifinale playoff tra Italia e Macedonia del Nord beneficerà di una deroga: capienza completa al Renzo Barbera.

I tifosi tornano allo stadio: il calcio è della gente. Come riportato da Sportmediaset, il Governo ha preso la propria decisione e a partire dall’1 aprile tutti gli impianti potranno contare sul 100% della capienza e l’accesso sarà possibile anche solo con il Green Pass base. La nuova norma entrerà in vigore dal prossimo 24 marzo in occasione delle semifinali playoff che vedranno in campo l’Italia e la Macedonia del Nord.

I benefici di questa decisione del Governo riguarderanno poi la 31° giornata di Serie A, ovvero tutte le gare dopo la sosta per gli spareggi mondiali. “La curva epidemiologica si sta alzando, ma con il ministro Speranza abbiamo condiviso che c’è la possibilità di dare alla Figc una deroga al 100% anche senza aspettare il 31 marzo – ha commentato Valentina Vezzali -. Il 31 marzo terminerà lo stato d’emergenza e si andrà verso una normalità che non sarà più quella pre-Covid, ma daremo il segnale di un’apertura al 100% sia per gli stadi che per gli impianti al chiuso”.

