Il giocatore Zaniolo vuole la Juventus, e i bianconeri vogliono il calciatore della Roma il prima possibile. Ecco l’offerta.

Si avvicina con prepotenza il momento in cui la Roma deve scegliere sull’offerta di Zaniolo da parte della Juventus. I bianconeri forti dell’accordo con il trequartista ex Inter, con un contratto per quattro anni per circa 4 milioni di euro netti a stagione, aspettano la risposta dei giallorossi sull’offerta che sarà presentata probabilmente in via ufficiale lunedì.



L’offerta della Juventus è di 10 milioni di euro aumentabili di 2 milioni di parte fissa del prestito, con un obbligo non superiore a 30 o 35 milioni di euro. Siamo quindi vicini alla valutazione di 50 milioni di euro, anche se quella cifra non sarà toccata dai dirigenti della società bianconera. Escluse contropartite tecniche come Arthur o McKennie. Resistono le candidature di Cuadrado e Zakaria ma sono molto complicate le distanze di valutazione.

