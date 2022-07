Il terzino destro dell’Udinese, l’argentino Molina si avvicina alla Juventus, ma ballano ancora cinque milioni.

Contatti che si intensificano, la cifra sembra quasi essere accordata con un prezzo tra i 20 e i 25 milioni di euro che la Juventus verserà nelle casse dell’Udinese per avere il terzino destro argentino e dell’Argentina Molina. Attenzione non è ancora fatta, c’è ancora strada da percorrere perché ci sono 5 milioni netti che ballano.

Questi cinque milioni possono essere cash ma molto difficilmente lo saranno. Qui entra in gioco la contropartita tecnica l’Udinese è sempre ben disposta ad acquistare per poi rivendere a carissimo prezzo i giovani. La contropartita tecnica può essere Filippo Ranocchia ma i bianconeri non voglio perdere minimamente il controllo, si aprono altre strade l’U23 ha una fucina di talenti non indifferente. Per la settimana prossima si attendono grosse novità su questo fronte.

