A centrocampo come regista l’obiettivo è Paredes del Paris Saint Germain per la Juventus. Ma ci sono alcuni problemi.

Paredes alla Juventus interessa tantissimo, è il prescelto a centrocampo per il ruolo di regista. Ma prima dell’affondo dei bianconeri nella trattativa occorre necessariamente cedere a centrocampo. Infatti al momento è il reparto più affollato con Pogba, Rabiot, Arthur, Fagioli, Locatelli, Zakaria, McKennie, Miretti e Rovella. Nove giocatori per soli sei/sette posti in rosa, davvero troppi.

Per far entrare un giocatore a centrocampo, ci vogliono almeno tre cessioni. Chi è alla porta è il brasiliano Arthur, che sicuramente andrà in prestito con diritto di riscatto e Adrien Rabiot su cui si ci aspetta una offerta convincente. Il terzo uscirà dal trio McKennie, Fagioli, Rovella chi convincerà di meno, sarà ceduto senza remore. Per Paredes la trattativa viaggia su tre binari: scambio con Kean, prestito con obbligo oppure acquisizione a titolo definitivo.

