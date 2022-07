In attesa di conoscere il destino del difensore slovacco ex Samp i nerazzurri scandagliano diverse piste del mercato in difesa.

Nella sede dell’Inter ieri è passato anche un agente di diversi calciatori tra cui Ousmane Dembele: il procuratore ha parlato con i dirigenti interisti ma non dell’ex Barcellona che ha richieste di ingaggio decisamente troppo alte.

Nikola Milenkovic

Secondo Sky Sport è stato proposto ai nerazzurri Dan-Axel Zagadou: si tratta di un difensore centrale classe 1999 che si è appena svincolato dal Borussia Dortmund. Il club tedesco non gli ha rinnovato il contratto in scadenza pochi giorni fa e l’Inter ha preso appunti. I nerazzurri considerano Zagadou come un’alternativa a Nikola Milenkovic, assodato che Bremer verrà acquistato a priori.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG