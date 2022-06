La trattativa si scalda, il Chelsea ci prova sapendo della non risposta di De Ligt alla Juventus vediamo quali possono essere gli sviluppi.

Il Chelsea vuole De Ligt, la Juventus lo sa bene ma l’olandese non ha dato parola del suo attuale pensiero. Quello che si sa è che il centrale olandese è stufo dei quarti posti (due di seguito) e vuole chiarezza sul futuro tecnico della squadra. Il pensiero del centrale difensivo è quello di attendere un anno e poi decidere se rinnovare o andare via. Storia che ai bianconeri non esiste proprio con la scadenza al 2024.

Matthijs De Ligt

Il Chelsea ha tentato il primo affondo, 45 milioni di euro + il cartellino di Werner valutato 40 milioni di euro. La risposta della Juventus è stata solo cash, soldi, anche se Werner ad Allegri non dispiace ma il giocatore guadagna attualmente oltre 10 milioni di euro a stagione fino al 2025, una grande enormità per un giocatore che si è rivelato un flop. Alla Juve piacciono anche Pulisic e Jorginho, diciamo che se la trattativa si vorrà fare da entrambe le parti, la soluzione si trova sicuramente.

