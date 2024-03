Juventus in crisi: con 6 punti in 7 partite è da zona retrocessione. Solo quattro squadre hanno fatto peggio

Con 6 punti in 7 partite il ruolino di marcia della Juventus è da zona retrocessione.

Facendo un confronto con le altre squadre di Serie A, infatti, solo in quattro hanno fatto peggio dei bianconeri per numero di punti portati a casa nello stesso arco temporale del campionato. Si tratta di Salernitana, Frosinone, Sassuolo e Lecce, tutte formazioni che lottano per non retrocedere.

