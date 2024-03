Allegri “rimprovera” lo Stadium: «I fischi non mi danno fastidio, ma la squadra ha bisogno di sostegno». La richiesta

Allegri in conferenza stampa dopo Juve Atalanta ha commentato i fischi ricevuti dalla squadra da parte dei tifosi presenti allo Stadium.

FISCHI STADIUM – «I fischi non mi hanno dato fastidio, ai ragazzi però non si può rimproverare niente. Questo è un momento difficile, abbiamo fatto meno punti di quanto ci aspettavamo. L’impegno c’è sempre stato e da qui alla fine c’è bisogno di tutti e anche dello stadio. Giocare in Champions il prossimo anno è un bene per tutti, per noi come per voi e questa è una squadra di cuore quindi ha bisogno di sostegno».

CLICCA QUI PER LA CONFERENZA STAMPA INTEGRALE DI ALLEGRI DOPO JUVENTUS ATALANTA

