Milik dopo il gol all’Atalanta gode solo a metà: «Non è il risultato che volevamo». Il messaggio dell’attaccante

Milik ha ritrovato con l’Atalanta il gol con la Juve che gli mancava in campionato da diversi mesi.

L’attaccante polacco, via Instagram, ha pubblicato un messaggio in cui gode solo a metà per questo 2-2.

MILIK – «Bellissimo essere tornato al goal, ma non è il risultato che volevamo. Forza Juve».

