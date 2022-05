Coppa Italia: ecco quanto vale vincere la competizione, quanto possono guadagnare Juventus o Inter questa sera.

Molti se lo chiedono, quanto vale vincere la Coppa Italia, questa sera la competizione sarà in palio tra Juventus e Inter.

La Juventus arriva in finale dopo aver battuto Sampdoria, Sassuolo e in semifinale la Fiorentina dopo un doppio scontro fuori casa e in casa. L’Inter è riuscita a battere l’Empoli, la Roma e in semifinale nel doppio derby contro il Milan.

Coppa Italia

Chi vince la Coppa Italia si porta a casa oltre 7 milioni di euro. Nello specifico da quanto riporta calcio e finanza sono questi i montepremi: la finalista prenderà 2 milioni di euro, 4.5 chi vince la competizione. Inoltre, verranno aggiunti 2 milioni di euro a testa per i ricavi dei biglietti, per raggiungere il totale di 5 milioni per tutto il percosso per arrivare in finale. Insomma non saranno tantissimi soldi per i club ma di certo nemmeno pochi.

