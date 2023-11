Juventus Inter, ecco come scenderebbero in campo la formazione bianconera per cercare di reggere il confronto con i nerazzurri

Sky Sport riporta le ultime novità di formazione sulla Juventus in vista del big match contro l’Inter in programma domenica sera allo Stadium: un vero e proprio scontro diretto per quanto riguarda lo scudetto

Se Manuel Locatelli non dovesse riuscire a recuperare, Allegri sarebbe orientato a schierare Adrien Rabiot nella sua posizione, con Miretti e McKennie ad agire come mezze ali.

QUI PER SEGUIRE IN TEMPO REALE GLI AGGIORNAMENTI

L’articolo Juventus Inter, il piano per sostituire Locatelli domenica proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG