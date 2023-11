Le dichiarazioni dell’ex allenatore di Bari e Atalanta Bortolo Mutti su quella che sarà la sfida Juventus Inter di campionato

A Radio Punto Nuovo, l’ex tecnico Bortolo Mutti ha voluto parlare della sfida Inter e Juventus.

«Scudetto? Non so quanto il Napoli sia ancora in corsa, di certo l’Inter è al momento avanti a tutti. La Juventus resta dietro per potenziale, ma l’organizzazione di Allegri fa la differenza. Il Napoli deve crederci e deve difendere lo Scudetto vinto. Ci sono tante squadre fastidiose in Italia e non bisogna mollare nulla».

L’articolo Juventus Inter, Mutti: «Nerazzurri più avanti dei bianconeri» proviene da Inter News 24.

