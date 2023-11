Tiago Pinto ironizza mandando qualche frecciatina all’Inter: «Colpi Dybala e Lukaku? Sono stato fortunato, gli altri non li volevano»

Ospite al Social Football Summit Tiago Pinto, direttore sportivo della Roma, che ha rilasciato qualche dichiarazione su Lukaku e Dybala: mandando una piccola frecciatina all’Inter.

DYBALA E LUKAKU – «Come si preparano colpi come Dybala e Lukaku? Dicono che sono molto fortunato, che gli altri non li volevano… Aggiungo a Dybala e Lukaku anche Mourinho: la prima cosa che fai è far vedere le ambizioni della società. Poi, quello in cui siamo stati bravi è stato il timing. Ha fatto la differenza il lavoro di squadra: il coinvolgimento della società e dell’allenatore. Non voglio fare il paraculo nei confronti dei tifosi, ma Dybala, Lukaku e Mourinho sanno che non trovano tifosi così altrove. Nel caso di Dybala e Lukaku se andavamo a lottare coi club che li volevano all’inizio del mercato non ce l’avremmo fatta. Tutti e due sono brave persone: poi sì, c’è stata un po’ di fortuna in mezzo».

